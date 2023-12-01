Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Elazığ ve Erzincan'da düzenlediği deprem seminerlerinde Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya doğru aktığını vurgulayarak deprem riski taşıyan illeri detaylı bir şekilde sıraladı. "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" projesi kapsamında Elazığ'a gelen Moriwaki, "Kaşif" adını taşıyan mobil eğitim tırı ile yapı güçlendirmesi ve depreme hazırlık konularında seminer verdi. Özellikle Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'ne dikkat çeken Moriwaki, kritik uyarılarda bulunarak katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Hazırlıklı Olunmalı!

Moriwaki, seminer sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye genelinde herhangi bir yerde deprem olma olasılığının bulunduğunu, bu nedenle toplumun deprem hazırlıklarına önceden başlaması gerektiğini ifade etti. Erzincan'daki etkinlik öncesinde gazetecilere konuşan Moriwaki, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzun bir süre sonra 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ve ardından 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle tekrar aktive olduğunu belirtti.

Bu aktivasyonun fay hattının stres biriken bölgelerinde devam edeceğini söyleyen Moriwaki, bu depremlerin ardından 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 ve ardından Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde depremler yaşandığını hatırlattı. Moriwaki, "Hatay'dan sonra hangi bölgelerde kırılma olabilir derseniz bunun denizde ve Kıbrıs tarafında gerçekleşebileceğini söyleyebilirim." dedi.

Doğu Anadolu Fay Hattı'nda Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş ve Van bölgelerinde bir deprem olabileceğini tahmin ettiklerini belirten Moriwaki, "Dün Tunceli'de ve birkaç gün önce Malatya'da yaşanan sarsıntılar için bunlar artçı depremler olarak adlandırılabilir. Artçı depremler, ana depremin ardından 2 sene boyunca devam edebilir." şeklinde konuştu.