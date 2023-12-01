Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir duyuru geldi! Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ, çözüm sunmaya devam ediyor. TOKİ'nin herkesi ev sahibi yapma hedefi doğrultusunda başlattığı yeni konut satış projesi büyük ilgi görüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), düşük gelirli vatandaşları hedefleyen kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Son duyurulan projede, 19.000 TL peşinat ve ayda sadece 4.800 TL taksitle ev alma imkanı sunuluyor. TOKİ'nin bu yeni projesi İstanbul, Ordu, Aksaray, Karaman, Rize ve Muğla illerini kapsıyor. İlgilenenler, bu illerde gerçekleştirilecek ihaleler sonrasında hayata geçirilecek konut projeleri için başvuruda bulunabilirler. TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden yeni konut projesinin tüm detaylarına ve son başvuru tarihine ulaşabilirsiniz.

TOKİ Başvuru Şartları

1. Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konut sahibi olmamak.

2. Başvuru sahibinin eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığından konut satın almamış olması.

3. Başvuru sahibi, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığından konut satın almamış olması.

4. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

5. Başvuru sahibinin, başvurusu kapsamındaki projenin bulunduğu il veya ilçe sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması ya da il nüfusuna kayıtlı olması.

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alan vatandaşlar için en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gününe sahip olmak.

7. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.