Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi" kapsamında, 25 Nisan'da başlayan saha çalışmalarının ilk etabı 2 Mayıs'ta tamamlandı. Çalışmalar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin katkıları ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

AFAD Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir başkanlığındaki 6 kişilik araştırma ekibi, Şirvan ve Pervari ilçelerinin kırsalında fay hattı üzerinde incelemelerde bulundu.

Ekipte Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Cevdet Özdağ ve doktora öğrencisi Büşra Yerli yer aldı.

İncekaya ve Köprüçay köyleri kırsalında açılan hendeklerde fayın geçmiş dönemlerdeki hareketleri incelenirken, bölgede yaşanan depremlerin zamanlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar yapıldı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, açılan hendeklerde fayın geçmişte yüzeye kadar ulaşarak yıkıcı deprem meydana getirdiğine yönelik bulgular tespit ettiklerini belirtti. Fay hattının yaklaşık 100 kilometre uzunluğunda olduğunu aktaran Sözbilir, farklı segmentlerden oluşan fayın bazı kollarının 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Sözbilir, fayın yeniden hareket etmesi durumunda Siirt, Şirvan, Pervari ve Şırnak çevresindeki yerleşimlerin ciddi şekilde etkilenebileceğini belirterek, fayın en son ne zaman kırıldığının ve deprem tekrarlama periyodunun belirlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özkaymak da çalışmaların, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan geniş kapsamlı proje çerçevesinde sürdürüldüğünü söyledi. Özkaymak, fayın son olarak ne zaman kırıldığını ve deprem tekrarlama periyodunu belirlemeye çalıştıklarını aktararak, elde edilecek verilerin bölgedeki deprem riskinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağını kaydetti.

Araştırmacılar, fay hattının farklı kollarında ilerleyen dönemde yeni hendek çalışmalarının gerçekleştirileceğini ve tarihlendirme araştırmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.