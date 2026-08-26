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5,36 TL’lik indirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 77,37 TL’ye, Ankara’da 78,47 TL’ye, İzmir’de 78,76 TL’ye, doğu illerinde ise 80,21 TL’ye düşecek. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri etkili olmaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatında 5,36 TL’lik indirime gidildi. Yeni fiyatlar, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Uluslararası enerji piyasalarında yaşanan düşüş ve Orta Doğu’daki diplomatik gelişmeler, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında gerilemeyi beraberinde getirdi.

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