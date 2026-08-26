Sanayi Camii’nin ilk imam-hatibi olan ve İnegöl’ün manevi mimarlarından biri olarak anılan Ahmet Arslaner Hoca’nın hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen isim değişikliğinin ardından camide açılış programı düzenlenecek.

AÇILIŞ CUMA NAMAZININ ARDINDAN

28 Ağustos 2026 Cuma günü, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek açılış programına protokol üyelerinin yanı sıra Ahmet Arslaner Hoca’nın oğlu Abdullah Arslaner Hocaefendi de katılacak.

Programa vatandaşların da davetli olduğu belirtildi.



SANAYİ CAMİİ’NDE ANLAMLI VEFA

Ahmet Arslaner Hoca’nın isminin camiye verilmesiyle birlikte, İnegöl’ün dini ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan bir ismin hatırasının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Açılış programı, Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi No:55 adresindeki camide gerçekleştirilecek.