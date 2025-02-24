İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Binası’nın açılışı yapıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı öğretim üyeleri ve birçok sağlık çalışanı katıldı. Törende İstanbul Tıp Fakültesi’nin hem eğitim öğretim hem de bir şifa noktası olduğuna dikkat çekilirken depreme karşı yenileme çalışmalarının büyük önem taşıdığı belirtildi. Ardından toplam 21 poliklinik ve 21 yoğun bakım yatağı bulunan, yaklaşık 8 bin metrekarelik kapalı alanıyla hizmet sunması planlanan alanın açılış kurdelesi kesildi sonrasında ise sağlık çalışanları alanı gezdi.

"Binaların bir an önce yenilenmesi gerekiyor"

Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Çapa sağlık sektörünün amiral gemisi, o açıdan geçmişten günümüze kadar Türk sağlık sektörüne hizmet veren, üniversitemizi, fakültemizi bugünlere kadar getiren tüm hocalarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Binaların yenilenmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor, özellikle depremle birlikte İstanbul’da sadece kamu binaları değil, sivil binalar da değişme ihtiyacı hissediyor. Bunun hiç şüphesiz başında hastanelerimiz geliyor. Dolayısıyla bu binaların bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Hasdal’da yapılan yeni kampüs, Çapa’nın geçmişten gelen birikimini geleceğe ulaştırması açısından çok önemli bir şans. Hasdal’daki bina bitene kadar mevcut yerdeki binaların yenilenmesi de çok önemli bir ihtiyaç" dedi.

"Çapa Kampüsü yerinde yükseliyor"

İstanbul Üniversitesi’nin hem bir bilim noktası olduğunu hem de gerçekleştirilen çalışmalarla topluma önemli kazanımlar sunduğunu aktaran İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yeni binada sağlık hizmetlerinin en ileri düzeyde sunulabilmesi amacıyla birçok klinik ve cihazın yer aldığını aktardı. Çocuk KİT işlem laboratuvarından endoskopi alanlarına kadar birçok noktanın alanda yer aldığını belirten Prof. Dr. Zülfikar, "Buranın büyük bir özelliği; iyi bir eğitim öğretim alanı, tıp öğrencileri, farklı farklı alanlarda ihtisas yapanlar, yan dal, uzmanlık alanlarında olanlar için çok önemlisi de araştırmalar için, ülkemizin yerli ve milli sağlık teknolojilerine dönebilmeleri için bu araştırmalara çok ihtiyaç duyuyoruz. Kadim bir geçmişi olan Çapa Kampüsü yerinde yükseliyor, Hasdal’da yeni havaalanı yolunda yapacağımız tesisle de İstanbul’un, ülkemizin hatta ve hatta yurt dışından gelenlerin hayatına şifa dağıtmaya vesile olacağız" şeklinde konuştu.

"Günlük kapasitesini 3 bin civarında olacak gibi planlıyoruz"

12 genel poliklinik, 2 enfeksiyon, 4 acil ve 3 çocuk KİT polikliniği ile toplam 21 poliklinik alanının bulunduğunu söyleyerek binaya ilişkin bilgiler veren Dekan Prof. Dr. Tufan Tükek, alanda 5 müdahale odasının yer aldığını aktardı. Sözlerine devam eden Prof. Dr. Tükek, "Çocuk binamız 2012’de yıkılmıştı, yine kampüs içinde farklı alanlarda hizmet veriyordu. Yeni binamızı içinde gastroenteroloji, hematoloji, endoskopi üniteleri olan, çocuk acilin olduğu akıllı bir bina olarak planladık. Yeni doğan ve çocuk yoğun bakımları da bu bina içinde yer alıyor. 7 bin 800 metrekare kapalı alanı olan, toplam 80 yataklı, bunun yanı sıra poliklinik odaları. Hasdal bizim için önemli bir kampüs, Çapa’da da küçük yapılanmalarımıza devam ediyoruz. Bugün çocuk binasını açtık, inşallah önümüzdeki yılda da dahiliye binasını hizmete alacağız. İstanbul’da deprem beklentisi çok yüksek, deprem beklentisi olduktan sonra da senaryolar çok farklı. Bu binalar çelik konstrüksiyon, dahiliye binasında izolatörümüz var. Buranın günlük kapasitesini 3 bin civarında olacak gibi planlıyoruz" dedi.