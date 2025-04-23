Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sakarya’da çeşitli etkinliklerle başladı. Adapazarı ilçesi Atatürk İlkokulu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan etkinliklerde öğrencilerin çeşitli gösterileri, müzik konseri, ve yarışmalar ilgiyle izlendi. Çocukların anne ve babalarıyla yaptığı çuval yarışı ile yumurta taşıma gösterileri ise seyircilerden alkış topladı. Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen programa; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA