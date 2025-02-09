Ege Denizi'nde depremler etkisini sürdürmeye devam ediyor. Santorini Adası ve çevresinde hissedilen sismik hareketlilik, uzmanlar tarafından "deprem fırtınası" olarak tanımlanmıştı.

Ege Denizi'nde saat 04:52'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntı 4.2 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili detayları açıkladı.

Son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası, Santorini Adası'nda da paniğe yol açtı. Binlerce kişi, olası tehlikeler nedeniyle adayı terk etmek zorunda kaldı. Yunanistan'da yetkililer, sarsıntıların ardından alarma geçerek incelemelere başladı.