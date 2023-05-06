Deprem felaketinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yaşanılan acılar tazeliğini korurken, yaklaşık 400 bin kişinin göç ettiği Mersin’de Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile depremzedelere kol kanat olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Geçici barınma merkezlerinden gıda ihtiyacına, ulaşımdan psikososyal desteğe, eğitimden sağlığa kadar tüm imkanlarını depremzede vatandaşlara sunan Büyükşehir Belediyesi, felaketi yaşayan çocukları da unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar’ isimli projeyle, geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklara eğlenceli vakit geçirtildi.

Matyar: “Amacımız çocukların afet durumundan kopmalarını sağlamak”

Amaçlarının, çocukların afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri ve Sanat Toplulukları Şube Müdürü Eylem Matyar, “Afet bölgesinden kentimize gelen ve Büyükşehir Belediyemizin açtığı geçici barınma merkezlerinde konaklayan çocukların, o afet durumundan kopmaları ve biraz daha eğlenceli vakit geçirmeleri için yüz boyama, halat çekme, top taşıma, çömlek yaptırma gibi etkinlikler yapıyoruz. Geleneksel oyunlarla birlikte çocuklara eğlenceli, güzel vakit geçirtmeye çalışıyoruz. Geri dönüşler çok güzel, çocuklar çok eğleniyor, o ortamdan kopuyorlar ve çıkıyorlar” dedi.

Çocuklar çok mutlu oldu

Ailesiyle birlikte Adıyaman’dan kentimize gelen ve Erdemli Yeni Hal’inde oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Muhammed Çağrı isimli depremzede çocuk, etkinliklerde çok eğlendiğini söyleyerek, “Burada çok eğleniyoruz. Burası çok güzel. Kılıç yaptık, köpek yaptık, kaşık, çömlek yaptık, halat çekme oyunları oynadık” diye konuştu.

Meryem Sude Merdem ise Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinden geldiklerini söyleyerek, “Her gün oyuncaklarla oynuyoruz. Kreşe gidiyoruz. Burada 3 öğün yemeğimiz oluyor. Bugün de balondan köpekler yaptık, suratlarımızı boyadık, halat çekme oynadık, dans ettik” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Davultepe Mahallesi’nde oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Öznur Kurtboğan isimli çocuk, “Etkinlikler, yüz boyama gibi şeyler yapıyoruz. Zaman çok güzel geçiyor” diye konuşurken, CNR Expo Fuar Alanı’nda oluşturulan geçici barınma merkezinde kalan Duru Gözübüyük isimli küçük depremzede ise, “Oyun parkında oynuyorum. Kursa gidiyorum. Ana sınıfına başlıyorum” dedikten sonra, şarkı söyleyerek Mersinlilere teşekkür etti.

Etkinliği çok sevdiğini belirten Sera Güneş, “Çok eğlenceliydi, çok keyif aldım ve yeni şeyler öğrendim. Arılı bölüme bayıldım. Arı çıkınca çok heyecanlandım” derken, Pelin Suskun, “Bir teyze ve Nasrettin hoca vardı, sonrası çok komikti. Çok güzel bir şey yaptınız, çok eğlenceliydi” diyerek duygularını dile getirdi.

İki bebeğiyle etkinliğe geldiğini belirten Hilal Taşkıran ise, “Çocuklar için güzel bir etkinlik oldu, mutlu oldular. Bizim için de çocuklarımız için de güzel aktiviteler uyguluyorlar. Biz Büyükşehir’de yaşamadığımız için, onlar bize geliyor. Biz her aktiviteye katılamıyoruz, onlar bizim ayağımıza getiriyor” ifadelerini kullandı.