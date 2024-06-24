Bursa’da hayırsever esnaflar deprem bölgesinden gelen çocuklar için toplu sünnet gerçekleştirdi.

Hayırsever vatandaşlar bu defa depremzede çocukları mutlu etmek için bir araya geldi ve deprem bölgesinden gelen 5 çocuk için sünnet cemiyeti düzenledi. Doyasıya eğlenen çocuklar pasta kesip oyunlar oynadı. Cemiyette oluşan renkli görüntüler görenleri gülümsetti. Hayırseverler, çocukların yüzündeki mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti. Sünnet cemiyetine Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş’da katıldı.