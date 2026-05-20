Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü mevkiinde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri, ormanlık alandan yükselen dumanları fark etti. Bölgeye yönelen ekipler, yangına ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine Orman İşletme ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 40 metrekarelik örtü alanının zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, yangının çıkış noktasında yapılan incelemelerde, alana daha önce çöp döküldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.