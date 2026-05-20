Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hayrabolu'ya bağlı Ataköy Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mehmet Işık (55) yönetimindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen sürücü Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.