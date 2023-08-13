Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerinde dönüşüm modeliyle yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin TL ve iş yerlerine 250 bin TL hibe desteği verecek. Konutlarda ve iş yerlerinde inşaat alanlarına göre 250 bin ile 800 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz 10 yıl vade ile faizsiz kredi desteği sunulacak.ANKARA (İGFA) - Yerinde dönüşüm modeliyle deprem bölgesinde yaralar daha hızla sarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerinde dönüşüm modeliyle yerinde dönüştürülecek konutlara 500 bin TL ve iş yerlerine ise 250 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı.

Hibe ve kredi imkanından faydalanmak isteyen depremzedeler 22 noktada açılacak yapım ve dönüşüm ofislerine müracaat edebileceği belirtilen açıklamada, afet bölgelerinde ihtiyaca göre sayının arttırabileceği kaydedildi.

HAK SAHİPLERİ NASIL FAYDALANACAK?

Birden fazla dairesi olup da evli çocukları bu dairelerde oturanlar da hak sahibi sayılacak. Binanın tamamına sahip olan vatandaşlar da bir dairesi için hibe alabilecek. Diğer daireler içinse 3 daireye kadar kredi alabilecek. Depremzedelere destek olmak için bakanlıkça 'tip' projeler hazırlanacak. İşin gecikmesi veyahut tamamlanamaması durumunda vatandaşların hakları sonuna kadar korunacak. Gerekire konutu TOKİ tamamlayacak.

Bilgi almak isteyen vatandaşlar ALO 181 çağrı merkezini arayabileceği gibi yapım ve dönüşüm ofislerini de ziyaret edebilir.

Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılabiliyor.