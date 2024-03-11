Depresyonda olan bireylerin beyninde de kimi fizikî değişimler kelam konusu olmaktadır. Bu da hastalığın nedenlerini bulma konusunda araştırmaların ilerlemesini sağlar. Troid sorunları, gebelik ve gebelik sonrası hormon değişimleri, menopoz devri üzere durumlar da bu depresyona neden olabilir. Bunlarla birlikte;

Çok yapılan özeleştiri, daima karamsar olma, kişinin kendisine olan saygısında azalma,

Fizikî yahut cinsel istismar, vefat yahut kayıp üzere yaşanılan travmalar,

Genetik akrabaların sıhhat problemlerinde alkolik olma, bipolar bozukluk yahut intihar hikayesi olması,

Bireylerin cinsiyet tercihlerinden ötürü etraftan olumsuz etkilenmesi (lezbiyen, gey, biseksüel yahut transseksüel gibi),

Anksiyete, travma sonrası gerilim bozukluğu üzere zihinsel sıhhat sıkıntılarının yaşanması,

Kanser, kronik ağrı, felç, kalp hastalığı üzere önemli yaşanılan sıhhat meseleleri,

Yüksek tansiyon yahut uyku ilaçları kullanmanın yan tesirleri, bu hastalığın nedenleri ortasında görülebilir.

Tıbbi Nedenler Depresyonu Tetikler Mi?

Yaşanılan makus durumlar beşerler ortasında farklı sonuçlar doğurur. Şahıstan şahsa değişen his durumları tesirleri açısından da farklılık gösterir. Duygusal semptomların yanı sıra tıbbi nedenler de hastalığın oluşumunu tetikler. Örneğin; birçok enfeksiyon hastalığı, tümörler, kalp ve teneffüs sistemi hastalıkları, farklı boyutlarda görülen merkezi hudut sistemi hastalığı, genel vücut travmaları, metabolik hastalıklar, beslenme sıkıntıları, mide-barsak sistemi hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları üzere birçok hastalık neden olabilir. Hastanede yatmayı gerektiren tedavi süreçlerinde bu mümkünlük daha da artar.

Uyku Bozukluğu Depresyonu Tetikler Mi?

Sağlıklı bir uyku gün içinde memnun, huzurlu ve hatta başarılı olmak için gücü yenileyen, beyni ve vücudu yarına hazırlayan, evvelki yaşantıları, his ve niyetleri tekrar düzenleyen ve üzerine planlar yapılan, zorluklar karşısında tahliller oluşturulması gereken, özetle yeni güne hazırlanmada psikobiyolojik bir süreçtir. Gün içerisinde yaşanılan ruhsal sıkıntılar, hayat usulleri, bedensel hastalıklar ve çevresel faktörler uykusuzluğa neden olur. Uyku süreci yararlı geçirilmediği taktirde ise;

Güç azalması,

Konsantrasyon zahmetleri,

Sonluluk,

Yorgunluk ve ruhsal çöküntü,

Karar vermede zahmet,

His durum değişiklikleri,

üzere tesirlerin yanında sonuç olarak depresyon üzere ruhsal bozukluklar görülür.