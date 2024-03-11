Depresyon Sıklığı Ne Kadardır?

Depresyon, günümüzde en yaygın yaşanan hastalıklar ortasındadır. Toplumda yaşanan bu hastalığın oranı %10’lardadır. Cinsiyet kümelerine ayrıldığında erkeklerde genelde hastalanma riski % 10 (her 10 erkekten biri), bayanlarda ise % 20-25 (her 4-5 bayandan biri) olarak hesaplanmıştır. Sıhhat Bakanlığı tarafından desteklenerek yapılan Türkiye Ruh Sıhhati Profili çalışmalarına nazaran depresif nöbet yaygınlığı bayanlarda %5,4, erkeklerde %2,3 toplam nüfusa nazaran de %4 olarak saptanmıştır. Bu oranların bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 2016’da %10 oranlarında artış gösterdiği belirtilmiştir. Günümüzde ise bu oranların %20’leri geçtiği düşünülmektedir.

Depresyon Tekrarlayan Bir Durum mudur?

Bu hastalık için genel niyet beyinde kimyasal mesajlarda rolü olan unsurlarla ilgili bir istikrarın oluşturulamamasıdır. Bu dengesizlik çevresel nedenlerden etkilendiği için bireyde tekrar yaşanma görülebilir. Yenilemesine neden olacak riskli etkenler;

Hastalıktan kalan belirtilerin varlığı,

Daha evvel depresyon geçirmiş olmak,

Kronik depresyon teşhisi,

Duygudurum bozuklukları için yaşanılmış aile meseleleri,

Anksiyete ile unsur kullanımının depresyonla birlikte görülmesi,

Depresyonun 60 yaş üzerinde başlaması ihtimalinin olması.

Depresyonda Olanlara Nasıl Davranılmalıdır?

Bu hastalık için şahsa verilecek en büyük yardım gerçek teşhis ile tedavi edilmesini sağlamaktır. Tedavinin devam etmesinde yahut tedavi sonucunda görülecek semptomlarda azalma yoksa kişinin yönlendirilmesi gerekir. İkinci en değerli husus ise şahsa duygusal dayanak sağlamaktır. Zira, hastayı anladığını hissettirmek, bu mevzuda sabırlı olmak, ilgili davranmak, duygusal manada takviye olmanın edilecek yardımın kesimleridir. Bu hastalıkta olan bireyle diyalog kurmak ve bireye verilen dayanağı hissettirmek hayli değerlidir. Dışarıya yansıtılan his durumları ve söyledikleri kelamları küçümsememek gerekir. Lakin gerçekleri görebilmeleri için de hastaya ölçülü yollarla yardımcı olmak gerekir. İntihara meyilli olabilen bu bireyler için ekstra dikkat gereklidir. Hastanın, yürüyüş, sinema üzere aktivitelere katılmasını sağlayarak da toplumsallaşması hastayı daha huzurlu hissettirecek aktivitedir.

Davetlerde reddedilmeler görülebilir, bu durumda çoka kaçmayacak biçimde ısrarcı olunabilir. Hobiler, spor ve kültürel aktiviteler üzere daha evvelce hastanın zevk aldığı şeyleri belirleyip tekrar katılması için cüret vermek kıymetlidir. Bu müddette hastadan çok şey yapmasını bekleyerek yüklenmemek gereklidir. Depresif olan kişi hasta numarası yaparak ya da tembellik göstererek durumunu daha da ağırlaştırabilir. Bu üzere durumların da bu süreçte olağan olduğunu bilmek gerekir.