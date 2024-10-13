Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede yeni ekilmeye başlanan ahududu ve aronya tarlalarında inceleme yaptı.

Kaymakam Kahraman ilk önce Ahmetler köyünde üretimi yapılan ahududu tarlasını ziyaret ederek tarla sahibi Semih Kaya’dan bilgi aldı. Ardından Dereköy Köyünde üretimi yapılan aronya tarlasını ziyaret ederek tarla sahibi Zeki Dündar’dan üretim ve satış hakkında bilgi aldı. İki köyde de yeni ekilmeye başlayan ahududu ve aronyanın çiftçilerin yeni geli kapısı olduğunu söyleyen Kaymakam Kahraman, ilçedeki diğer köylere deneme amaçlı dikim yapılacağını belirtti.