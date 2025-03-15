Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan Bartu Ö.(25) yönetimindeki 10 ALY 439 plakalı otomobil Rüştiye mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yan yola girerek dereye uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Buse A.(19) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.