Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor.

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Her gün farklı mahallelerde temizlik işlemlerini sürdüren belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda küreme, ot biçme ve süpürme yaparak çevreyi tertemiz bir görünüme kavuşturuyor. Rutin çalışmaların yanında Derince genelindeki çöp konteynerleri de düzenli aralıklarla yıkanıyor. Dezenfekte işlemi gerçekleşen çöp konteynerleri hijyenik bir şekilde vatandaşların kullanımına sunuluyor.