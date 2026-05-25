Derince ilçesinde inşa edilecek Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi için 2 Haziran Salı günü ihaleye çıkılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte spor altyapısını güçlendirmek amacıyla 2019 yılından bu yana 25 spor kompleksi ve tesisi hizmete sunarak toplam 327 milyon 452 bin lira yatırım yapıldı. Bu yatırımların yeni halkası olan Derince Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi'nin ihalesi, 2 Haziran Salı günü saat 15.00'te Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Tekliflerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alınacağı ihalenin ardından imzalanacak sözleşmeyle birlikte 10 gün içinde yer teslimi yapılacak. Yenikent Mahallesi'nde 43 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek ve 365 günde tamamlanması planlanan dev tesisin kapalı alanı ise 2 bin 200 metrekare olacak.

Tesisin içerisinde neler yer alacak?

Derince'de gençlerin ve sporcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan merkezde; fitness salonu, spor salonu, toplantı ve seminer salonu, idari ofisler, kütüphane ve bilişim odasının yanı sıra psikolog, diyetisyen ve fizyoterapist odaları bulunacak.

Proje kapsamında açık alanda ise 68x105 metre ölçülerinde 2 sentetik çim saha, 45x90 metre ölçülerinde 1 sentetik çim saha ve 18x38 metre ebatlarında kaleci antrenman sahası sporcuların hizmetine sunulacak.