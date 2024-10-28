Balıkesir’de tüm okullarda Cumhuriyet Haftası, 28 Ekim günü gerçekleştirilen özel bir etkinlikle coşkuyla kutlandı. Tüm okullarda yapılan bu etkinlikte, öğrencilere Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan derlenen görüntülerle hazırlanan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izletildi.

Film, Cumhuriyetin kuruluşunu ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini etkileyici bir sinematografik kurgu ile sunarak öğrencilere tarihi bir perspektif kazandırmayı hedefliyor. Öğrenciler, film boyunca Cumhuriyetin önemini ve anlamını daha derinlemesine anlama fırsatı buldular.

Gösterim sonrası öğretmenler, öğrencilerle film hakkında sohbetler yaparak, Cumhuriyetin değerleri ve kazanımları üzerine düşünmelerini sağladılar. Bu tür etkinlikler, genç nesillerin Cumhuriyet bilincini pekiştirmek ve milli değerlerine olan bağlılıklarını artırmak adına büyük bir önem taşıyor.