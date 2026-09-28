Bursa’da SGK’ya olan borçlar nedeniyle haczedilen 92 makine açık artırmayla satışa çıkarılacak. Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi’nin ilanına göre, toplam muhammen bedeli 136 milyon 113 bin TL olan menkul malların satışı 6183 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilecek.

İLK AÇIK ARTIRMA 13 EKİM’DE

Hacizli makineler için ilk ihale, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11.40 ile 11.45 arasında yapılacak.

İhale, İnönü Caddesi No:114 Osmangazi SGM 4. Kat İcra Satış Salonu Osmangazi/Bursa adresinde yapılacak.

İlk artırmada satışın gerçekleşebilmesi için teklifin, menkul malların muhammen bedelinin yüzde 75'ini ve satış masraflarını aşması gerekiyor. Bu şartı sağlayan en yüksek teklif sahibi satışın alıcısı olacak.

İKİNCİ ARTIRMA 20 EKİM'DE

İlk artırmada istekli çıkmaması halinde ikinci satış gerçekleştirilecek.

İkinci açık artırmanın tarihi 20 Ekim 2026, saati ise yine 11.40-11.45 olarak belirlendi. Bu aşamada hacizli menkul mallar, muhammen bedelin yüzde 50'si ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en yüksek teklifi verene satılacak.

92 MAKİNENİN DEĞERİ 136 MİLYON TL

Satış ilanında hacizli mallar "muhtelif marka model makine" olarak tanımlandı.

Türü Özellikleri Adet KDV Muhammen Bedeli Menkul Mallar Muhtelif marka model makina 92 %10 136.113.000 TL

İlanda, satılacak menkul malların ayrıntılı listesinin İcra Satış dosyasından ve SGK İcra Satış İlanları sayfasından incelenebileceği belirtildi.

İHALEYE KATILACAKLAR İÇİN TEMİNAT ŞARTI

Satışa katılmak isteyenlerden muhammen bedelin yüzde 5'i oranında teminat alınacak.

İhaleye katılacak kişilerin yeterli teminat bedelini, satış tarihi ve saatinden önce ilgili ödeme menüsünden yatırarak tutarın hesaplara geçmesini sağlamaları gerekiyor.

Katılımcıların ayrıca resmi makamlarca kabul edilen kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. İhaleye tüzel kişilik adına katılım sağlanması halinde ise yetki belgesinin ibraz edilmesi şartı bulunuyor.

SATIŞ PEŞİN YAPILACAK

İhale kapsamında satış bedelinin peşin ödenmesi gerekecek. Alıcının talepte bulunması halinde ödeme için en fazla 3 günlük ek süre tanınabilecek.

Satışla ilgili giderler, tellaliye bedeli, KDV ve damga vergisi alıcıya ait olacak. İhaleye katılacak kişilerin ise her artırmada en az 1 milyon TL’lik pey vermesi şart koşulacak.

MAKİNELER KESTEL'DE GÖRÜLEBİLECEK

Satışa çıkarılan makineleri incelemek isteyenler, ilanda belirtilen Tecasa Isı Kontrol Anonim Şirketi’nin A.V. Paşa Mahallesi No:13 Kestel/Bursa adresinde menkul malları görebilecek.

İhale şartlarına göre SGK çalışanları ile bu kişilerin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ihaleye katılmasına izin verilmeyecek.