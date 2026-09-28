İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük. Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen acı olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 çocuğumuza acil şifalar diliyorum. Bugün Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize rahmet diliyorum.



Son toplantıdan bu yana yoğun bir mesai ile milletimize hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri dışarıda uluslararası toplantılarla, Türkiye'yi hak ettiği yere getirtmenin mücadelesini verdik. Dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu.

FON SORUŞTURMASI: MİLLETİN HAKKINA EL UZATAN KARŞISINDA BİZİ BULUR

Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, bugünkü Kabine toplantımızda 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz, bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik.

Bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.