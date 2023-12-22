Belki de okyanusların derinliklerinde dev kalamar balığı kadar ünlü ve aynı zamanda yanlış anlaşılan başka bir canlı yoktur. Kurgusal birçok filmin ve belgeselin anlattığına göre bu hayvanlar, birçok kişinin inanmayacağı kadar yüzeye yakın yerlerde yaşıyor. Derinliklerde ihtiyacı olan besinleri bulamayan bu canlılar, artık yüzeye daha yakın yaşamayı tercih ediyor ve bu iddialar artık gerçek diyebiliriz.

Bilimsem olarak architeuthidae duxolarak bilinen dev kalamarlar, dünyanın en büyük hayvanlarından biridir ve 19-20 metrelik uzunluğa ulaştığı bilinmektedir. Dünyadaki bilinen en büyük omurgasızlardan biri olmasının yanı sıra, okyanusların en büyüklerinden biridir.

Dev Kalamarlar Hangi Sınıfa Dahil?

Dev Kalamar bir yumuşakçadır, ahtapot ve diğer kalamarları içeren kafadanbacaklı sınıfının bir üyesidir. Bu gizemli yaratıklar hakkında çok az şey biliniyor, çünkü yakın zamana kadar hiçbiri vahşi doğada canlı olarak görülmemişti. Onlar hakkında bildiklerimizin çoğu, kıyıya vurmuş ya da balıkçıların ağları tarafından çekilen kalamarlardan geliyor. Eylül 2004’te, Japonya’daki araştırmacıların vahşi doğada canlı bir kalamarın fotoğrafını çekmeyi başardıkları bir atılım meydana geldi. 2006 yılında, aynı ekip canlı bir dev kalamarın ilk video görüntülerini elde etmeyi başardı. Tüm bu kanıtlar, dev kalamarların dünya genelinde düşünülenden çok daha fazla sayıda olabileceğini gösteren belirtiler.

Dev Kalamarların Vücut Yapıları

Diğer kalamar kuzenleri gibi, dev kalamarın vücudu da bir manto, sekiz kol ve iki uzun dokunaçtan oluşur. Kalamarın mantosu veya ana gövdesi genellikle yaklaşık 2 ila 6,5 metre arası bir uzunluğa sahiptir. Kolları ve dokunaçları ise bu balığın sahip olduğu boyun büyük çoğunluğunu oluşturur. Kolların ve dokunaçların iç yüzeyleri, çapı yaklaşık 10-15 santimetre arasında değişen yüzlerce vantuz ile kaplanmıştır. Her vantuz, kalamarın avını tutmasına yardımcı olan keskin ve tırtıklı kenarlarla çevrilidir. Mantonun üst kısmı, ana hareket kaynağı olmasına rağmen, dev kalamarların suda rahat manevra yapmasını sağlayan uzuvları kollarıdır. Dev kalamar, suyun içinde çok yüksek hızlarla hareket edebilir, suyu manto boşluğuna alır ve sonrasında dışarı fışkırtarak bir anda hızlanır.

Dev kalamarlar karmaşık bir sinir sistemine ve oldukça gelişmiş bir beyne sahiptir. Son derece zeki oldukları düşünülmektedir ve okyanustaki en zeki omurgasızlardan biridir. Beyin nöronları üzerinde yapılan incelemeler bunu kanıtlar nitelikte sonuçları ortaya çıkarıyor. Gözleri ise dünyadaki en büyük gözlerdendir ve sadece büyük kuzenleri olan “devasa kalamardan” sonra bu konuda ikinci sırada yer alıyorlar. Bu dev gözler ortalama bir yemek tabağı büyüklüğündedir ve kalamarın derin okyanusun karanlığında yiyecek bulmasına yardımcı olur.

Dev kalamar, dünyanın en büyük ikinci yumuşakçasıdır ve aynı zamanda ikinci en büyük omurgasızdır, devasa kalamar ise en büyüğüdür. Ayrıca dişi dev kalamarlar, erkeklerden çok daha büyüktür ve ortalama 13 metre uzunluğa sahiptir; çok daha küçük olan erkekler ise 9 ila 10 metrelik uzunluğa ulaşabilir. Tespit edilmiş en büyük dev kalamarın 20 metrelik bir boya sahip olduğu iddia edilse de, resmi olarak kanıtlanamamıştır.

Dev Kalamar Saldırısı

Birçok araştırmacı dev kalamarın çok agresif bir hayvan olduğuna inanıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında, batık gemilerden kurtulanların hikayeleri, mürettebattaki arkadaşlarının gecenin karanlığında dev kalamarlar tarafından yendiğini anlatıyor. Dev kalamarın sudan çıktığı ve adamları küçük teknelerden çektiğine dair raporlar bile var. Bu raporların hiçbiri resmi olarak doğrulanmasa da, çok güçlü ve acımasız bir yırtıcı profilini ortaya koyuyor. Kalamarların sahip olduğu sekiz uzun kol, avlarını tutmak için kullandığı güçlü vantuzlarla donatılmıştır. Yapısındaki keskin ve güçlü gaga(evet, gerçekten gaga), çaresiz kurbanlarını ürkütücü bir şekilde sindirir.

Derin denizlerdeki balıklar ve diğer kalamar türleri ile beslendikleri düşünülmektedir. Derin okyanusun karanlık sularında yalnız avlanmayı tercih eden, yalnız avcılar olduğuna inanılıyor. Dev kalamarları tehdit eden çok az sayıda deniz canlısı var, örneğin ispermeçet balinasının en sevdiği yemektir. Ayrıca sahile vuran ölü balinaların mideleri açıldığında sık sık kalamarlara rastlanır. Kalamarların ana savunma mekanizması, siyah bir perde oluşturmak için kullandıkları koyu, siyah bir mürekkeptir. Bu mürekkep, yırtıcıları şaşırtır ve kalamarın kaçışını kolaylaştırır.

Dev kalamarların üreme davranışları hakkında çok az şey biliniyor. Üç yaşında olgunluğa ulaştıklarına ve erkeklerin dişilerden daha küçük bir boyutta oldukları biliniyor. Dişiler çok sayıda yumurta bırakırlar ve özellikle Yeni Zelanda kıyılarındaki yüzey sularında birçok kalamar yavrusu gözlemlemek mümkündür. Bölgede faaliyet gösteren birkaç akvaryum, bu gizemli yaratık hakkında daha fazla bilgi edinmek için yavruları yakalayıp onlar hakkında araştırmalar yapıyor.

Dev kalamar dünya genelindeki okyanusların her yerinde bulunur ve nüfuslarının risk altında olmasını bırakın; sayılarının oldukça hızlı bir şekilde arttığını bile söyleyebiliriz.. 1175 metreye kadar derinlerde bulunan örneklerin belgelenmiş raporları olmasına rağmen, genellikle 300 metre ile 600 metre arasındaki derinliklerde bulunurlar. Genellikle Newfoundland, Norveç ve Britanya Adaları yakınlarındaki Kuzey Atlantik Okyanusu’ndan kıta ve ada yamaçlarının yanı sıra, Güney Afrika yakınlarındaki Güney Atlantik’e yakın sularda bulunurlar. Ayrıca Japonya yakınlarındaki Kuzey Pasifik Okyanusu’nda ve Avustralya ve Yeni Zelanda yakınlarındaki Güneybatı Pasifik’te bulunurlar. Kısacası kutup ve tropikal bölgeler haricinde neredeyse her bölgede oldukça yüksek nüfusa sahipler.