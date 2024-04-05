Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleşen devir teslim töreni ile Ferhat Durgut makam koltuğuna oturdu.

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Söğüt ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi adayı Ferhat Durgut seçimi kazanarak Belediye Başkanı seçildi.

Seçilen Belediye Başkanı Ferhat Durgut, mazbata ve karşılama töreni sonrası makama gelerek görevine başladı. Devir teslim törenine; Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, İlçe Başkanı İsmail İlhan Yunusoğlu, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Dualarla gerçekleşen devir teslim töreninin ardından makam koltuğuna oturan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, kendilerini bu süreçte destekleyen herkese teşekkür ederek 5 sene boyunca halkla iç içe olup güzel işlere imza atacağını belirtti.

Ardından Ferhat Durgut makamında tebrikleri kabul etti.