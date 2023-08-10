MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim konusunda İYİ Parti'ye çağrıda bulundu. Bahçeli, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, İYİ Parti’ye yerel seçim konusunda ittifak çağrısında bulundu.

Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” ifadelerini kullandı.

2019'DA DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı’ndan önce de “Çağrım şudur, fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisine dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.” ifadesini kullanmıştı.

2020 yılında ise Bahçeli, partisinin grup konuşmasında bir kez daha İYİ Parti lideri Merak Akşener’e “evine dön” çağrısı yaparak, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegane güvencesidir. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile!” demişti.