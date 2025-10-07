Bahçeli, ''MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeni yasama yılının açılış oturumuna sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan, Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst faza geçen CHP yine baltayı taşa vurmuştur'' denildi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

1 Ekim’deki fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır.

Egemenliğin ve meşruiyetin yegane kaynağı büyük Türk milletidir. Söz, karar, irade ve hüküm milletindir.

BM 80. Genel Kurulu'nda dünya Türkiye’yi konuşmuşken Özgür Bey ve CHP yönetimi freni boşa almış, şarampole yuvarlanmıştır.

(Belediyelere soruşturma) Adil yargılama sürecinin derhal başlaması samimi dileğimizdir.

Vakit, Gazze için kıyam vaktidir. Vakit, vicdan ve merhamet vaktidir.

Kim ki Terörsüz Türkiye’den rahatsızsa bir kuraklık, karanlık ve acziyet içindedir.

Silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesi ile kucaklaşmalıdır, silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa silahların tamamı yakılmalıdır.