Ziraat Bankası, 31 Aralık 2024’e kadar sürecek bir kredi kampanyası duyurdu. Maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere, 55.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunuluyor. 24 ay vadeli bu kredi, uygun faiz oranlarıyla dikkat çekiyor.

Kredi başvurusu için emeklilerin kredi notlarının 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca, düzenli ödeme geçmişine sahip olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Emekliler, kampanyadan yararlanmak için Ziraat Bankası’nın şubelerine veya dijital kanallarına başvurabilirler. Hızlı başvuru ve değerlendirme süreci sayesinde, uygun görülen krediler aynı gün içinde hesaplara aktarılıyor.

Maaş taşıma işlemi yapan emekliler ise kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Ayrıca maaş taşıyan emeklilere, 200.000 TL’ye kadar kredi kullanma imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası, emeklilere uygun ödeme koşulları sunarak bütçelerini zorlamadan finansman desteği sağlıyor. Kampanya, yıl sonuna kadar devam edecek ve emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.