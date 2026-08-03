Açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,78 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon, yılın ilk yedi aylık döneminde yüzde 19,86 artarken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 31,90 oldu.

En yüksek yıllık artış konut grubunda

Ana harcama grupları incelendiğinde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda görüldü. Gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 37,53, ulaştırma grubunda ise yüzde 30,83 yükseldi.

Yıllık enflasyona en fazla katkıyı 8,94 yüzde puanla gıda ve alkolsüz içecekler yaptı. Ulaştırmanın katkısı 5,22, konut grubunun katkısı ise 5,21 yüzde puan olarak hesaplandı.

Aylık artışta ulaştırma ilk sırada

Temmuz ayında aylık bazda en fazla artış yüzde 2,59 ile ulaştırma grubunda yaşandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 1,61 oranında yükseliş gerçekleşti.

Bu grupların aylık enflasyona katkısı ulaştırmada 0,44, gıdada 0,40 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

TÜİK tarafından incelenen 174 alt harcama grubunun 117’sinde fiyatlar yükselirken, 50 grupta düşüş yaşandı. Yedi alt harcama grubunda ise fiyat değişimi görülmedi.

Çekirdek enflasyon yüzde 30,98 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altının kapsam dışında bırakıldığı özel kapsamlı TÜFE göstergesi, temmuz ayında yüzde 1,66 arttı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 30,98 olarak gerçekleşti.

Söz konusu göstergedeki artış yıl başından bu yana yüzde 18,78, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,28 olarak hesaplandı.