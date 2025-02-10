Kurum, usulsüz şekilde emeklilik hakkı kazananları tespit etmek için harekete geçerek, çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi gösterilen bireyleri mercek altına aldı. Bu durum sadece Türkiye’deki vatandaşları değil, Avrupa'da ikamet eden ve Türkiye’den emekli maaşı alan kişileri de etkileyebilir. Belirlenen kişilerin maaşları iptal edilip, geçmişte yapılan tüm ödemeler faiziyle geri talep edilecek. Çoğunluğunun yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olduğu ifade ediliyor.

SGK'nın eski yöneticileri, yurt dışında şirketler kurarak, danışmanlık hizmeti verip emeklilik bağladıkları 600 bin Türk vatandaşının maaşını kesecek. Yurt dışındaki Türklerin, Türkiye’deki temizlik şirketlerinde ya da alakasız işlerde çalışıyormuş gibi gösterilerek sigorta numarası alıp yüksek maaşla emekli edilmesi sağlanmıştı. Yurt dışında uygulanan bu yöntem, yıllar içinde yaklaşık 25 milyar dolarlık bir zarara yol açtı.

İşlemler geriye dönük incelenecek

Öte yandan, söz konusu işlemlerin 10 yıl geriye dönük olarak incelenmesi bekleniyor. Daha geriye gidilmesi, zaman aşımı engeline takılıyor. Emeklilik iptali halinde ise hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki Türklerin önce aylıkları durdurulacak. Ardından kendilerine ödenen paralar geri talep edilecek. Ödeme imkanı yoksa davalar açılacak. Emekliliği iptal edilenler de ayrıca davalar açacak ve önümüzdeki yıllarda mahkemelerde büyük yığılmalar yaşanacak.