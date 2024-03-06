Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR’da sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bursa-Eskişehir Karayolu üzerinde Eskişehir’den İnegöl istikametine seyir halinde olan Ömer Doğan (59) 16 PK 936 plakalı sunta yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Mezit Mahallesi mevkiinde devrildi. Orta refüjdeki yağmur suyu kanalına devrilen TIR’da şoför kısmında sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ