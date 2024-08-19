DeWalt Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 1924

Kurucusu: Stanley Black & Decker

Alanı: İmalat

Ürünleri: Elektrikli Ev Aletleri

Ana Merkezi: Towson , Maryland , ABD

Resmi Sitesi: http://www.dewalt.com/

DeWalt Hakkında Bilgi

DeWalt, 1924 yılında Stanley Black & Decker şirketinin bünyesinde kurulmuş bir markadır. İnşaat, üretim ve ahşap işleme endüstrileri için dünya çapında kullanılan bir takım el aletleri ve el aletleri markasıdır. Dünya çapında hizmet veren DeWalt’ın ana merkezi Towson , Maryland , ABD’de bulunmaktadır.

DeWalt Tarihçesi

Orijinal şirket 1923 yılında radyal kol testerinin mucidi olan Raymond E. DeWalt tarafından başlatılmıştır . Şirket hızla büyüdü ve yeniden yapılandırıldı ve 1947’de DeWalt Inc. olarak yeniden kuruldu.

1949 yılında şirket satın aldıktan sonra American Machine & Foundry Co., Inc , 1960 yılında Black & Decker’e sattı .

Black & Decker, 1989’da radyal kol testeresi imalat şubesinden ayrıldı ve iki yöneticiye sattı. Orijinal DeWalt tasarımını kullanan radyal kollu testereler yine de Original Testere A.Ş.’den temin edilmekteydi.

1992’de Black & Decker profesyonel kalitesini ve üst düzey güç aletlerini DeWalt’a yeniden dağıtmak için büyük çaba harcamıştır. Şu anda, DeWalt 200’den fazla farklı el aleti ve 800 aksesuar üretmekte ve satmaktadır. 1994’te DeWalt, Alman ağaç işleyen elektrikli el aleti üreticisi ELU’yu devraldı. DeWalt, ELU’nun teknolojisini kullanarak araç çizgilerini arttırdı. DeWalt artık ticari yükleniciler için popüler bir araç markasıdır.

2004’te Black and Decker rakip güç aleti üreticisi Porter- Cable’ı satın aldı ve Tennessee , Jackson’daki DeWalt ile birleştirdi

2011’de DeWalt, bir dizi yüklenici el aleti ( şoför bıçağı , pense , ayarlanabilir anahtarı , şerit ölçümü , testereler ve çekiçler ) başlattı. 2013 yılında, hat mekanik araçlarını ( anahtarlar , mandallar ve prizler ) içerecek şekilde genişletildi.

2013 yılında DeWalt, Brezilya, Çin, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD’den küresel olarak üretilen parçaları kullanarak ABD’ye küçük bir ürün yelpazesinden bir dizi getirme olacağını belirten bir basın açıklaması yayınladı. ABD’de toplanan ürünler “ABD’de küresel malzemelerle inşa edildi” etiketi altında markalaştırılacak.

2015 yılı itibariyle DeWalt, ABD’de DeWalt markalı ürünler üreten yedi imalat tesisi var: Yeni Britanya, CT, Hampstead, MD, Shelbyville, KY, Greenfield, IN, Cheraw, SC, Charlotte, NC ve Jackson, TN.

Nisan 2016’da DeWalt, endüstri işçilerinin inşası için tasarlanmış, Android destekli bir akıllı telefonu yarattı. Cihaz 379 £ (544 $), beton üzerine 2m’lik bir düşüş yaşatacak şekilde tasarlandı ve -20 ° C ila 60 ° C arasında değişen sıcaklıklarda çalışabiliyor

1 Eylül 2016’da DeWalt, “FlexVolt” markası altında bir endüstri lideri hibrid voltaj pil paketi piyasaya sürdü. Paket, 60V FlexVolt aracına mı yoksa 20V Max araçlarından birine yerleştirildiğine bağlı olarak 20V (18V nominal) veya 60V (54V nominal) değerinde çalışıyor. Paket, elektrikli el aleti tarafından belirlenen aktive edilmiş pin konfigürasyonuna bağlı olarak pil hücrelerini seri (60V, 2Ah) veya paralel (20V, 6Ah) bağlamak arasında geçiş yapar.

DeWalt Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

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