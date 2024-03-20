Teknik direktörlüğünü Dick Advocaat’ın yaptığı Curaçao Futbol Milli Takımı, Corendon sponsorluğunda 18-24 Mart tarihlerinde Antalya’da hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Avrupa’da ve Türkiye’de spora en çok destek veren markalar arasında yer alan Corendon, Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Curaçao Futbol Milli Takımı’nı hazırlık kampı için Antalya’ya getiriyor. Türkiye’de daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, Karayiplerdeki kariyerine iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Takımın ana hedefinin 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmak olduğunu belirten Advocaat, oyuncularını ve ekibini bu amaca yönelik çalıştırmaya devam ediyor. Haziran ayında Barbados ve Aruba ile Dünya Kupası elemeleri için karşı karşıya gelecek olan Curaçao Futbol Milli Takımı, galibiyet hedefi ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya’daki spor turizminin gelişiminden bahseden Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Futboldan tenise, basketboldan bisiklete kadar farklı spor dallarına destek sağlayarak sporun ve spor turizminin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Takımlar, özellikle futbol takımları, hazırlık kampları için sık sık Antalya’yı tercih ediyorlar. Spor ile turizmin bir arada sunulabildiği güzide şehirlerden biri olması ve ikliminin bu amaca çok uygun olması Antalya’yı bu anlamda popüler bir destinasyon haline getiriyor. Biz de sponsor olduğumuz takımları Antalya’ya getirerek şehrimizin tanıtımına ve Antalya’da spor turizminin yükselmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Her zaman sportif faaliyetlerin yanında olmaya ve turizme değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Corendon, Curaçao Milli Futbol Takımı’nın uçuşlarını daha konforlu hale getiriyor

Curaçao Futbol Milli Takımı, hazırlık kampı ve dostluk maçları için Corendon uçuşları ile önce Curaçao’dan Amsterdam’a ve 18 Mart Pazartesi günü ise Amsterdam’dan Antalya Havalimanı’na geldi. Curaçao Futbol Milli Takımı, 24 Mart’a kadar Antalya’da kamp yapmaya devam edecek.

Dostluk maçları yapacak

Curaçao Futbol Milli Takımı ile Hull City arasında yarın saat 16.00’da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda hazırlık kampı kapsamında dostluk maçı düzenlenecek. Curaçao Futbol Milli Takımı, 24 Mart Pazar günü saat 15.30’da Corendon Alanyaspor ile dostluk maçı için Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Dostluk maçlarını tüm futbolseverler tribünlerden ücretsiz olarak izleyebilecek.