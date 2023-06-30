Aydın'a bağlı Didim Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü Burak Ataş, taekwondo Milli Takımı antrenörü olarak göreve çağrıldı.Kemal ETLEÇ/ Didim Postası (AYDIN İGFA)

Tekvando Antrenörü Burak Ataş, 5-9 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Turkish Open) Milli Takım Antrenörü olarak göreve davet edildi.

Antrenör Burak Ataş kendisine layık görülen görevden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Spor bilincini ve spor aşkını gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Tarafıma layık görülen milli görevden dolayı çok mutluyum. Bu onurlu göreve beni layık gören Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin'e, desteklerini benden esirgemeyen Spora başlamama vesile olan hocam milli takım antrenörü Ercan Aldemir'e İlçe Gençlik spor Müdürümüz Ufuk Kurucu’ya ve sporun sporcunun arkasında daima destek olan Cenk Ünlü ve Sedat Sarıbaş’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.