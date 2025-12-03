İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlarla ilgili farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına İZED (İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği) işbirliğiyle kortej yürüyüşü düzenledi.

Whatsapp Image 2025 12 03 At 11.42.21

İnegöl Tarihi Mehter Takımı öncülüğünde Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve engelli bireyler ile ailelerinin katıldığı yürüyüşe, vatandaşlar da destek verdi.

Whatsapp Image 2025 12 03 At 11.42.20

PANKARTLARLA MESAJ VERDİLER

Bugün 11.00'de İnegöl Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtında son buldu. Engelli vatandaşlar ellerindeki pankartlarla engellilere yönelik mesajlar verdi.

Whatsapp Image 2025 12 03 At 11.42.22

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ