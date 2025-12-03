İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlarla ilgili farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek adına İZED (İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği) işbirliğiyle kortej yürüyüşü düzenledi.

İnegöl Tarihi Mehter Takımı öncülüğünde Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve engelli bireyler ile ailelerinin katıldığı yürüyüşe, vatandaşlar da destek verdi.

PANKARTLARLA MESAJ VERDİLER

Bugün 11.00'de İnegöl Belediyesi önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtında son buldu. Engelli vatandaşlar ellerindeki pankartlarla engellilere yönelik mesajlar verdi.