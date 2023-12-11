DenizBank kurumsal müşterilerine ve iş yeri sahiplerine özel bonus business kredi kartı başvurusuna 600 TL'ye kadar indirim fırsatı sağlıyor. Online uygulama üzerinden yapılacak başvuru ile indirim fırsatından yararlanmak isteyenler için kampanyanın detayları haberimizde…

Bankaların yıl içinde sunduğu kampanyalar indirimli olarak alışveriş yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. Bütçe sıkıntısı çekenler, alınan maaşın etkisini yükselen enflasyon etkisi ile zamanla yitirenler için Denizbank kurumsal bankacılık hizmeti ile nakit destek sağlıyor. Denizbank mobil uygulama üzerinden bonus business kredi kartı başvurusunda bulunanlar kârlı çıkıyor.

600 TL Bonus Nasıl Kazanılır?

Online mobil uygulama üzerinden yapılacak kredi kartı başvurusu olumlu yanıt alan her bonus business kart sahibi müşterisi 3 ay boyunca 600 TL'ye kadar indirim kazanıyor. Her ay 200 TL toplamda 600 TL indirim fırsatından yararlanmak isteyenlerin yalnızca kart başvurusunun onaylanması yetiyor.

Bonus Business ile Harcadıkça Kazanmak için…

31 Aralık tarihine kadar bonus business asıl kart başvurusunda bulunan her Denizbank müşterisi kredi kartını teslim aldıktan sonra mobil uygulama üzerinden yaptığı her harcama için 200 TL indirim kazanacak. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında geçerli alışverişlerde indirim fırsatı bankaya gitmeye gerek kalmadan 7/24 internet bankacılığı üzerinden tamamlanabilecek.

600 TL İndirim Hesaba Ne Zaman Tanımlanır?

Kampanya dönemi devam ederken kazanılan indirimler bir sonraki ayın ilk 10 iş günü içinde karta yansıtılır. Bankada kayıtlı cep telefonu numarasına sms ile bildirimde bulunulur. 600 TL'ye varan indirim kampanyası için Bonus POS zorunluluğu bulunmamaktadır.