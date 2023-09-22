Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştiren Dijital Kurye Platformu, Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden Türk Telekom’la iş birliğine imza attı. Operatör bundan böyle mesafeli dijital abonelik başvuru süreçlerini platform iş birliği ile gerçekleştirecek.

Müşterilerin mesafeli dijital abonelik başvurularındaki kimlik doğrulama hizmetlerini müşterilerinin kapısına getiren Dijital Kurye Platformu, telekomünikasyon sektörünün önde gelen şirketlerinden Türk Telekom ile güçlerini birleştirdi. Platform, yapılan iş birliği uyarınca bundan böyle Türkiye’nin 81 ilinde, Türk Telekom müşterilerinin yeni tesis ve numara taşıma başvurularının tamamlanması noktasında teslimat ve kimlik doğrulama desteği sağlayacak.

Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, yapılan iş birliğiyle Türk Telekom müşterilerinin mesafeli başvurularında dilerlerse Dijital Kurye hizmetinden faydalanma talebinde bulunabileceklerini söyledi. Başer, “Türk Telekom üzerinden gelen talep, iş emirleri entegrasyonu aracılığıyla Dijital Kurye’ye ulaşıyor. Daha sonra kuryelerimiz talebi yapan kişinin kapısına giderek Türk Telekom adına başvuru sahibinin kimliğini doğruluyor, ardından da gerekli evrak işlerini ve teslimatı sağlıyor” diye konuştu.

Platform, sözleşme taşımacılığı hizmeti kapsamında, imzalatılmak istenen belgelerin, dijital olarak doğrulanan kişilerle uzaktan ya da kapıda imzalatılmasını, imza süreci tamamlandığında da belgenin hem gönderici hem de imzacı ile paylaşılmasını sağlıyor.

Bugün telekomünikasyon, bankacılık, finans, enerji sektöründe önde gelen pek çok firmaya dijital evrak yönetimi ile mesafeli dijital başvuru süreç yönetimi alanlarında güvenli ve hızlı hizmet sunduklarını hatırlatan Başer, söz konusu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle birlikte operatör müşterilerinin mesafeli dijital başvurularının üç ila dört dakika içerisinde tamamlandığını vurguladı.