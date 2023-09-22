Yazın kilo verdiren yiyecekler sayesinde yaz aylarında uygulamış olduğunuz diyetlere ve egzersizlere zenginlik katabilirsiniz. Kışın alınan kilolar, bahar aylarında verilmeye çalışılır ancak pek mümkün olmayabilir. Yaz ayları ise en çok kalori yaktığımız aylardır ve aslında kilo vermenin tam zamanıdır. Uygun diyetler ve etkili egzersizler sayesinde yaz aylarında çok başarılı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Yaz aylarında kilo vermenize yardımcı olacak birçok meyve, sebze ve bakliyat türü bulunur. Bu türler sayesinde kilo verme isteğinizi yerine getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken doğru zamanda bu besinleri tüketmek, programınıza uymak ve egzersizlerinizi aksatmamaktır. Ayrıca yazın uygulanması gereken diyetler sayesinde de kilo verme sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yazın Kilo Verdiren Yiyecekler Hangileridir?

Yazın kilo verdiren yiyecekler denildiği zaman akla ilk olarak avokado gelir. Avokadonun içerisinde yüksek lif oranı vardır ve yağ yakımına fayda sağlar. Aynı zamanda avokado içerisinde birçok faydalı yağ ve yüksek miktarda protein bulunur. Bu yüzden hem doyurucu hem de kilo verdirici özelliği vardır.

Yaz aylarında tüketilmesi önerilen ve kilo verdiren yiyeceklerden biri de yulaftır. Yulaf, yüksek lif içeriği sayesinde metabolizmanın canlı kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek doyurucu özelliği nedeniyle de uzun süre tok kalınmasına fayda sağlar. Kilo verdiren ve zengin lif içeriği olan bir başka besin ise brokolidir. Brokoli de metabolizmanın sürekli olarak canlı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca tıpkı yulaf gibi uzun süreli tokluk hissiyatına yol açar. Bu yüzden iştahınız normale oranla biraz daha azalır ve metabolizmanız, vücutta yakacak besin bulamayınca yağları yakmaya başlar.

Kilo vermek istiyorsanız, şekeri hayatınızdan tamamıyla çıkarmanız gerekir. Özellikle içtiğiniz içeceklerin şekersiz asla tadının olmadığını düşünüyorsanız, tarçın tam size göredir. Tarçın sayesinde insülin direnci azalır ve kan şekeriniz dengelenir. Böylelikle yağ yakımı çok daha kolay bir hal alır. Günlük olarak 5-6 gr olarak tüketilmesi yeterlidir.

Yaz Aylarında Uygulanması Gereken Diyetler

Yaz aylarında tüketilen besinler ve vücudun yapısı farklıyken, kış aylarında da farklılık gösterebilir. Bu yüzden diyetleri yaz-kış şeklinde ayırmak, kilo verme konusunda çok daha etkili olacaktır.

Yaz aylarında kilo vermek adına uygulanacak diyetlerin başında şok diyet gelir. Şok diyet, adından da anlaşılacağı üzere vücutta bir şok etkisine neden olur ve hızlı bir şekilde kilo vermenin önünü açar. Kahvaltıdan önce 2 bardak su, kahvaltıda ise salata, yağsız peynir ve 1 dilim kepekli ekmekle kahvaltı tamamlanır. Ara öğünde ise doğal yoğurt ve yeşil elma gibi atıştırmalıklar yer alırken, ikindide ise hafif karın acıkması hissederseniz, yağsız ve tuzsuz krakerle karnınızın açlığını bastırabilirsiniz. Akşam öğününde ise 1 kase sebze çorbası, 5 adet şeker oranı son derece az olan meyve ve 1 kase yağsız sirkeli salata ile günü tamamlayabilirsiniz.