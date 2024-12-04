Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Türkiye’nin Endüstri 4.0 sürecine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin dijitalleşme potansiyelinin yüksek olmasına rağmen ilerlemenin yavaş olduğu söyleyen Erzan, “Dijital dönüşüm sürecindeki yavaş ilerlemenin aşılması için cesur kararlar alınmalı ve uzun vadeli stratejiler oluşturulmalıdır” dedi.

Erzan, “Endüstri 4.0, sadece büyük işletmeler için değil, tüm sanayi sektörü için bir fırsat. Türkiye, otomotiv, tekstil ve kimya gibi sektörlerde dijitalleşme adına önemli adımlar atmış olsa da, bu dönüşümün daha geniş bir kitleye yayılması gerekiyor” dedi. KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine daha entegre olabilmesi için devletin ve özel sektörün ortaklaşa yatırım yapması gerektiğini belirten Erzan, “Küçük ve orta ölçekli işletmeler, teknolojik altyapıyı oluşturabilmek için büyük işletmelerle aynı kaynaklara sahip değil. Bu noktada teşviklerin artırılması, eğitim ve altyapı yatırımlarının desteklenmesi önem taşıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin dijitalleşme potansiyeli yüksek

Erzan, Türkiye’nin dijitalleşme potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu, ancak teknolojik entegrasyon sürecinin henüz istenilen düzeye gelmediğini vurguladı. Özellikle robot teknolojileri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilere yapılan yatırımların artırılmasının gerektiğini belirten Erzan, “Yüksek teknolojiye dayalı üretim süreçlerinin yaygınlaşması, Türkiye’nin küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır” dedi.

Dijital dönüşüm süreci ve çözüm önerileri

Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde karşılaşılan en büyük zorluklardan birinin dijital dönüşümdeki yavaş ilerleme olduğunu ifade eden Erzan, “Türkiye’nin bu dönüşümü hızlandırabilmesi için cesur kararlar alması ve uzun vadeli dijitalleşme stratejileri geliştirmesi büyük önem taşıyor. Bu alanda yapılacak yatırımlar, hem ekonomik büyümeyi hem de rekabet gücünü artıracaktır” diye ekledi.

Biruni Teknopark Genel Müdürü Erzan, dijital dönüşümdeki en büyük engellerin başında yüksek yatırım maliyetlerinin geldiğini ancak bu maliyetlerin zaman içinde verimlilik artışı ve maliyet tasarruflarıyla telafi edilebileceğini söyledi. Türkiye’nin teknolojiye yatırım yaparak sadece üretim süreçlerini iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni iş modelleri ve iş gücü potansiyeli de oluşturabileceğini belirtti.

Sezgin Erzan, Türkiye’nin Endüstri 4.0 dönüşümünde daha hızlı ve etkili bir yol alabilmesi için, tüm paydaşların bir arada çalışması gerektiğinin altını çizdi. Teknoloji yatırımları, Ar-Ge destekleri ve stratejik planlamalarla Türkiye’nin dijitalleşme yolunda daha sağlam adımlar atacağına inandığını söyledi.