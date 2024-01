Dikey tarım, geleceğimizi kurtaracak en önemli teknolojilerden birisi olarak görülüyor. Gezegenimizde insan nüfusunun da artışına bağlı olarak boş alanlar giderek azalmakta. İnsanlığın, nüfustaki bu artışa en makul çözümü belki de dikey olarak inşa edilen apartmanlar. Az yer kaplayıp çok kişinin yaşamını sürdürmesini sağlamak için oldukça mantıklı bir çözüm, evet. Bununla aynı mantığı kullanarak dikey bir çiftlik yapsak nasıl olur peki? Tam da bu düşünceyle kurulan bir sistem olan dikey tarım uygulamalarını inceleyeceğiz, gelin nasıl bir şey olduğunu hep beraber görelim.

Dikey Tarım Nedir?

Dikey tarım, nüfusun giderek arttığı gezegenimizde yükselen besin ihtiyacını karşılamak için daha fazla gıda üretmeyi amaçlayan bir tarım tekniğidir. Yüksek sayıda kattan oluşan çiftlikler, yerden tasarruf etmeyi sağlıyor.

Birleşmiş Milletler 2050 yılı civarlarında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar olacağını düşünüyor. Öngörülene göre nüfusun yaklaşık yüzde 70’i şehir ve çevresinde yaşayacak. Bu durum kişi başına düşen alanı azaltacağı için dikey tarımın gelecek için önemli bir gelişme olduğunu söylemek pek de zor olmasa gerek.

Uzmanlar, 2026 yılında küresel dikey tarım pazarının bugün olduğundan altı kat büyük olmasını bekliyor. Bu öngörü hem organik gıdaya olan talebin artmasından hem de ithalatı azaltmak isteyen ülkelerin değerlendirebileceği bir fırsat olmasından dolayı oluşuyor. Örneğin İngiltere’ye bakacak olursak, tarım için toprağın yüzde 70’den fazlası kullanılıyor ancak ona rağmen ülkede üretilen üründen daha çok ithal ürün tüketilmekte. Yani normal tarımla İngiltere’de gıda ihtiyacı karşılanamıyor, ülkemiz de dahil birçok ülkeyi buna benzer şekilde örneklendirebiliriz.

Dikey Tarım Uygulamaları

Günümüzde ABD’de yaygınlaşmakta olan dikey tarım, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de yeni yeni kullanmaya başladığı bir yöntem. Zira bu iki ülke günümüzde yiyeceklerinin yaklaşık yüzde 90’ını ithal etmekte.

Dünyanın en büyük dikey çiftliklerinin çoğu ABD merkezlidir. New Jersey’deki AeroFarms daha önce dünyanın en büyük tesisiydi ve eski bir çelik fabrikasında her yıl aeroponik olarak 1,7 milyon pound ürün yetiştiriyordu. Pazarlama müdürü Marc Oshima, “Bu, bir tarla çiftliğine göre metrekare başına 390 kat daha fazla üretkenliğe sahip bir büyüme yolu” dedi.

Dubai’deki Crop One ise bu alanda şu anda dünyanın en büyüğü. Ekilebilir toprak eksikliği ve yüksek sıcaklıklar Dubai’de sorun teşkil ediyor, bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri her yıl gıdanın yüzde 80’inden fazlasını ithal ediyor. Güneş enerjisi, çiftliğin ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunu sağlıyor ve üretimi her yıl yaklaşık 2,2 milyon pound yapraklı bitkiye ulaşıyor.

Dikey tarım endüstrisi genişledikçe belli sınırlara takıldığını da belirtmemiz gerekiyor. Şu an için sadece belli başlı ürünler için kullanılabilir durumda. Geliştirmek ve yaygınlaştırmak için ise çok daha fazla çalışma ve yatırım gerekiyor.