Kurban Bayramı'nda İnegöl'deki vatandaşlar, bayram günlerinde hizmet verecek nöbetçi fırınları merak etmeye başladı. İnegöl'de bayram süresince açık olacak fırınların listesi belli oldu.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ AÇIK OLACAK FIRINLAR
Özdilek AVM (Bursa - Ankara Karayolu)
Migros AVM (İnegöl AVM)
Somuncu Baba (İnegöl AVM Karşısı)
BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK OLACAK FIRINLAR
Özdilek AVM (Bursa - Ankara Karayolu)
Migros AVM (İnegöl AVM)
Somuncu Baba (İnegöl AVM Karşısı)
Somuncu Baba (Ertuğrulgazi Mah. Akpınar Cad.)
Palandöken Ekmek Fırını (Turgutalp Mah. İsmail Hakkı Timur Sokak)
Kaynak: HABER MERKEZİ