Emekli ye verilen bayram ikramiye sinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacak olması, kimlerin bu artıştan faydalanacağı konusunda birçok kişi için merak konusu oldu.

İlk önce ikramiye zammına dair yasal bir düzenleme yapılacak ve bu düzenleme kapsamında kimlerin ve nasıl yararlanacağı belli olacak.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeye yüzde 50 zam uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bu artış, TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin yükseltilmesi için yasal düzenleme, Meclis tarafından hızlı bir şekilde ele alınacak.

Bu yasal düzenleme, Meclis'in yerel seçimler dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden önce hayata geçirilecek.

Zamlı ikramiyeden Mart'ın 31'ine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile YET düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramı'nda yararlanacaklar.

Ancak emeklilik dilekçesini Nisan'ın 1'inden sonra verenler, Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler ise Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri, bayram ikramiyesinden faydalanacaklar.