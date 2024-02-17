Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan Eşref A. (22) yönetimindeki 16 ASH 593 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.