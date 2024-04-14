İnegöl Belediyesi, akıllı şehirler kategorisinde yer alacak bir projeyi hayata geçirerek İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ni faaliyete geçirmişti. Bu merkezde, şehrin faaliyetleri 7 gün 24 saat boyunca canlı olarak takip edilerek trafikle ilgili problemlere anında çözüm üretiliyor. Özellikle park yeri ihlalleri, kaldırım kullanımı ve yaya geçitleri gibi konularda yaşanan sorunların minimize edilmesi ve şehir içi trafiğin daha düzenli ve sorunsuz hale getirilmesi amaçlanıyor. Başkan Taban, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyurudaİzliyoruz,👀 Uyarıyoruz,🪀

Kurallara hep birlikte uyalım." açıklamasında bulundu.

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