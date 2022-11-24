İnegöl'de kış lastiği uygulaması 01 Aralık 2022 - 01 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bursa Valiliğimizce Bursa ili ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık 2022 - 01 Mart 2023 tarihleri arasında uygulanmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Belirtilen tarihlerde yapılacak denetimlerde yolcu veya eşya taşıyan kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği aranacak, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 mm den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 mm den az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince 2022 yılı için 1.152,00 TL para cezası uygulanacaktır" denildi.