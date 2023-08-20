Koronavirüs’ün yeni varyantı EG.5.1, (Eris) 51 ülkeye yayıldı. ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde hem vaka sayılarında hem de hastaneye yatışlarda önemi artışlar var.

Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelere Eris vakalarını takip etme uyarısı yaptı.

Gazete Oksijen’in haberine göre; uzmanlar özellikle eylülden itibaren kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmeye başlanmasıyla birlikte vaka sayılarında dünya genelinde önemli artışlar kaydedilebileceği uyarısı yapıyor.

Bir başka varyant olan ‘Fornax’ FL.1.5.1 da yine ABD kaynaklı olarak yayılmaya başladı. Fornax, New York’ta şimdiden en çok rapor edilen varyant haline geldi.

Uzmanlar yaşanacak yeni dalgayı “Tsunami değil ama yüksek bir deniz seviyesi olacak” diye tarif ediyor.