Yaşanılan kış mevsimi ile birlikte yangın ve zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen yetkililer, baca yangınlarının önlenmesi adına vatandaşların baca temizliklerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini belirten yetkiler, "Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur” dediler.

Baca temizliğinin yapılması ile sobadan zehirlenmelerin ortadan kalktığını söyleyen yetkililer, kirli bir bacanın yakıtın doğru şekilde yanmasını da engellediğini belirterek, temiz bir bacada böyle bir sorunun olmadığını ve aynı zamanda da yakıt tasarrufu sağlandığını kaydettiler.

Yetkililer, tüm vatandaşların baca temizliğine önem vermesi gerektiğinin altını çizerken, olası istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söylediler.

