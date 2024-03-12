BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi, Esence Mahallesi ve Söğütpınar Mahallelerinde 13.03.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılaca. BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Hançerli Mahallesi, Esence Mahallesi ve Söğütpınar Mahallelerinde 13.03.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."