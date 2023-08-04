Bursa Büyükşehir Belediyesi, önemli asfalt yenileme çalışmaları için Bursa - Ankara yolunun trafiğe kapatılacağını duyurdu. Çalışmalar, Ankara istikametinde yer alan Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arasında 04 Ağustos Cuma günü saat 23.00'dan itibaren başlayacak ve 05 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Aynı şekilde, 05 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'dan başlayarak 06 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar yol trafiğe kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa - Ankara yolu üzerinde gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışmalarının etkilerini azaltmak amacıyla yolun belirli bölümlerini geçici olarak trafiğe kapatma kararı aldı. 04 Ağustos Cuma günü saat 23.00'dan 05 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar ve aynı şekilde, 05 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'dan 06 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar yolun Ankara istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin dikkatine! Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa - Ankara yolu üzerinde yapılacak asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikametini geçici olarak trafiğe kapatıyor. Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arasındaki bölümde 04 Ağustos Cuma günü saat 23.00'dan 05 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar ve 05 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'dan 06 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar yol ulaşıma kapalı olacak.

Yolculuk yapacakları ilgilendiren duyuru! Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle, Bursa - Ankara yolu Ankara istikametinde bir süre trafiğe kapatılacak. Otosansit Kavşağı ile Gürsu Kavşağı arasında yapılacak çalışmalar 04 Ağustos Cuma günü saat 23.00'dan 05 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'ya ve 05 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'dan 06 Ağustos Pazar günü saat 11.00'a kadar sürücülere kapatılacak. Trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak alternatif güzergahları tercih etmeyi unutmayın!