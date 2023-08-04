Türkiye’de uzun zamandır problemlerden biri olan Emeklilikte Yaşa Takılma konusu mart ayında çözüldü. Milyonlarca insanı ilgilendiren konu 3 Mart’ta yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan düzenlemeden sonra 5 milyon EYT’lide şartları sağlayan 1,9 milyon vatandaş EYT’den yararlandı.

Son işlemlere yönelik mayıs verilerine göre emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'lilerin yaklaşık 792 bini, sosyal güvenlik destek primiyle çalışmaya devam etti. Bu sayı ise emekli olanların yüzde 46 oranına tekabül ediyor. Şubat sonunda 920,1 bin olan SGDP ile çalışanların sayısı mayıs sonu itibariyle 1 milyon 712 bine yükseldi. Nisan ayından Mayıs ayına kadar ise destek primiyle çalışmaya devam edenlerin sayısı yaklaşık 73 bin arttı.