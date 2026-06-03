Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen ve tutuklanan Selçuksport isimli internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, 'Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam. Çalınan telefonumdan kayıtlı e mail adresimle Selçuksport sitesinde kayıt açılmış. Yapılan tespit üzerine açılan dava 3-4 ay kadar önce sonuçlandı. Dava lehime sonuçlandı. Buna ilişkin evrakları avukatlarım daha sonra dosyaya sunacaktır' ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları kapsamında, Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve 'Selçuksport' isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasa dışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalar ile siteyi yöneten kişinin Selçuk Yılmaz olduğu belirlendi. Denizli'de yakalanan şüpheli Selçuk Yılmaz İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Yılmaz adliyedeki ifade işlemlerinin ardından dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

'Siteler bana ait değildir'

Selçuk Yılmaz ifadesinde, 'Benim Almanya'da dövüş okulum vardır. Başka bir gelirim yoktur. Daha önceden 10 yıl kadar fabrikada çalıştım. Bu süreçte eşimle birlikte toplamda 3 bin Euro civarında gelirimiz vardı. İşten ayrılmamın akabinde 1 yıl kadar işsiz kaldıktan sonra 25 bin Euro vererek dövüş okulumu açtım. Burada aylık 10 bin Euro gelir elde ediyorum. Ancak bana kalan tutar 2 bin 500 - 3 bin Euro civarındadır. Kıbrıs'a tatil amaçlı gidip gelirim. En son da Kıbrıs'a eşimle iş konusunda yaşadığım tartışma üzerine kafa dağıtmak amacıyla gittim. Herhangi bir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır. Bana sormuş olduğunuz siteler bana ait değildir' dedi.

'Ben illegal bahis kesinlikle oynamam'

Yılmaz ifadesinin devamında 'Ben lise mezunuyum. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. O dönemler bilgisayarım yoktu. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteler kullanmam mümkün değildir. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam. Çalınan telefonumdan kayıtlı e mail adresimle Selçuksport sitesinde kayıt açılmış. Yapılan tespit üzerine açılan dava üç dört ay kadar önce sonuçlandı. Dava lehime sonuçlandı. Buna ilişkin evrakları avukatlarım daha sonra dosyaya sunacaktır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.